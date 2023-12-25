İş Bankası’ndan, yurtiçinde TL cinsinden ilk yeşil borçlanma aracı ihracı İş Bankası 500 milyon TL tutarında, iki yıl vadeli yeşil tahvil ihraç etti. İşlem, bankacılık sektörü tarafından yurtiçinde TL cinsinden gerçekleştirilen ilk yeşil borçlanma aracı ihracı oldu. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak

Yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının gelişimi, sürdürülebilir bir geleceğin finansmanında önemli rol oynuyor. Bu yaklaşımla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi”nde belirtilen esaslara uygun olarak yurtiçinde TL cinsinden yeşil borçlanma aracı ihraç eden ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.

Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleştirilen ihracın büyüklüğü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi sonucunda 500 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMDE YOL GÖSTERİCİ BİR İŞ ORTAĞI..."

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini belirterek, iklim değişikliği ile mücadelede kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsediklerini aktardı. Hakan Aran, “Sektörde ilk olma özelliği taşıyan yurtiçi yeşil tahvil ihracımızla temin ettiğimiz kaynakları da müşterilerimizin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacımız doğrultusunda yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

İş Bankası'nın ikili anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, sendikasyon, seküritizasyon, eurotahvil ihracı ve hazine işlemlerine bir yenisini ekleyerek ihraç ettiği TL cinsi yeşil tahvil ihracı ile işlem çeşitliliğini artırmaya devam edeceği belirtildi.