Olağanüstü bir hızla gelişen teknoloji iş dünyasında uyum konusunu gündeme taşıdı. İnsanların teknolojiye adaptasyonu artık daha yakından hissedilecek.

Uzmanlar, insanların da teknolojiye uyum sağlayarak iş gücünde daha etkin bir şekilde yer alabilmek için giyilebilir cihazlar ve biyo güncellemelere yöneleceğini öngörüyor. Araştırmalar, biyo geliştirmeler sayesinde insanların da makinelerin performans arttırıcı güçlerinden daha etkili bir şekilde faydalanabileceğini gösteriyor.

Yakın gelecekte, akıllı implantlar, DNA bazlı tedaviler, yüksek performanslı protezler ve bellek artırıcı bileşenler ile herkesin bir çeşit biyo güncelleme yaşaması bekleniyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, trend tahmini uzmanı Foresights Factory işbirliğiyle geleceğin iş dünyasını şekillendirecek olan günümüz trendlerini araştırdı.

KARANLIK İÇİN KONTAK LENS

‘Geleceğin İş Dünyası’ araştırmasındaki analizlere göre teknolojinin dönüştürücü gücü, iletişim kurma biçimlerini, alışveriş yapma, çalışma ve eğlenme yöntemlerimizi çarpıcı biçimde değiştiriyor. İnsan deneyimi agresif bir şekilde teknolojiye adapte oluyor.

Uzmanlar akıllı implantların, DNA bazlı tedavilerin, yüksek performanslı protezlerin ve bellek artırıcı bileşenlerin, kollektif olarak insanlığın sınırlarını zorlayıp ve potansiyelini arttıracağı bir gelecek bekliyor. Güncel yenilikler için tüketici ilgisinin ve alımının artması, pek çok kişinin bu fırsatı değerlendireceğini gösteriyor.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ABD’li girişimci Elon Musk “İnsanlar ekonomiye değer katmaya devam etmek istiyorlarsa, biyolojik zekanın ve makine zekasının birleşmesiyle yeteneklerini arttırmalıdırlar,” diyerek insan vücudunun kapasitesini arttırmak için mekanik veya dijital güçlendirme sistemlerinin benimsenmesini savunurken; Page Group’un, trend tahmini uzmanı Foresights Factory işbirliğiyle yürüttüğü ‘Geleceğin İş Dünyası’ araştırmasına katılan yetişkinlerin yüzde 31’i karanlıkta görmelerini sağlayacak kontak lensler kullanabileceğini söylüyor.

GİYİLEBİLİR CİHAZLA ‘REFAH’ TAKİBİ

Katılımcıların yüzde 22’si giyilebilir cihazlarla ilgileniyor. Yüzde 49’u ise DNA analizi ile kişiselleştirilmiş sağlık önerilerinde bulunabilecek servislere ilgi duyuyor. Yüzde 50’si de ödeme aracı ya da kimlik olarak parmak izi kullanabileceğini dile getiriyor.

Giyilebilir cihazlar ve implantlar yoluyla hayatımıza giren biyometri, şirketlerin, çalışanlarının hangi koşullarda daha verimli çalıştıklarını tespit etmek amacıyla kullanılacağı tahmin ediliyor. Örneğin, kan şekeri seviyeleri, günün farklı zaman dilimleri ve ortamdaki ışık seviyeleri performans üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor.

Bu bilgileri ellerinde bulunduran şirketler, çalışanlarını ve verimliği desteklemek adına optimal çalışma koşullarını hazırlayabilecekler. Çalışanların yaşamsal belirtilerini izleyerek üretkenlik için optimum ortamı sağlamak yeni bir kişiselleştirilmiş verimlilik biçimi olarak gün ışığına çıkıyor.

İş hayatında kullanılan giyilebilir cihazlar, işverenlerin iş gücünün fizyolojik alışkanlıklarının ve refahlarını izlemelerini yardımcı olmak için kullanılarak gerekli destek düzeylerini sağladıklarından emin olmalarını sağlıyor. Sigorta grubu Aetna, 2016 yılında 20 binden fazla çalışanını tam bir gece uykusu için ödüllendirme yöntemini tercih etti.

Katılımcılar, şirketin özel sağlık platformuna senkronize edebilen ve uyku düzenlerini kaydedebilen giyilebilir bir cihaz kullandı ve gece 7 saatten fazla uyuyanlara küçük nakit teşvikleri yapıldı. Bu yolla şirket, çalışan bağlılığını artırmanın yanı sıra daha verimli çalışma ortamını teşvik yoluyla sağladığını açıkladı.

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