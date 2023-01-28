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Bu hatalar iş görüşmenizin kötü geçmesine neden olabilir

İş görüşmeleri herkes için biraz streslidir; çok kısa bir zamanda kişinin kendisini en iyi şekilde ifade etmesi gerekir. Bu süreci yönetmek için en sık yapılan hatalardan kaçınmak, doğru iletişimi yakalamanızda kilit nokta olabilir.

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  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    DAKİK OLMAMAK

    İş görüşmesine geç kalmak iyi bir izlenim yaratmaz. Kararlaştırılan görüşme saatinden en az 10 dakika önce orada olmak mantıklıdır; bu süre zarfında doldurmanız gereken evrakları doldurabilirsiniz.

    Ayrıca trafik durumu, adresi bulamama gibi durumları da hesaba katmalısınız. Ancak geç kaldığınızda da hiçbir şey olmamış gibi davranarak sorunu geçiştirmeyin veya birçok kez özür dilemeyin. 
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    HAZIRLIKSIZ OLMAK

    Hazırlıksız olarak bir görüşmeye katılmak sizin yeteri kadar ciddi biri olmadığınız izlenimini yaratabilir. Bunu engellemek için;

    - Başvurduğunuz pozisyonun arka planını öğrenin,

    - Sizinle görüşme yapacak kişi hakkında bilgi edinin,

    - Şirketin geçmişi ve şu anki faaliyetleri hakkında araştırma yapın,

    - Sizden istenmesi ihtimal olan belgeleri getirin. 
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    İLGİSİZ GÖRÜNMEK

    Mülakata girdikten sonra olumlu bir tutumda olmak çok önemlidir. Odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve toplantı sırasında kayıtsız görünmeyin. Dikkatinizin dağılması ve karşı taraftan soruları yeniden sormasını istemek yanlış mesaj gönderebilir. Bu konu hakkında yapılan en sık hatalardan biri de görüşme sırasında telefonla oynamaktır.

    Telefonunuzu arabada bırakarak sınırlarınızın olduğunu ve odaklanabileceğinizi gösterin. Görüşmeyi ayarlayan kişilere veya sizinle görüşme yapan kişiye saygı duymadığınız izlenimini asla vermek istemezsiniz.
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    UYGUN GİYİNMEMEK

    Kıyafetlerimiz, bizimle ilgili sözsüz mesajlar verir. Yanlış kıyafet seçimi, sizinle ilgili birçok olumlu detayı gölgeyebilir.

    - Uygun görüşme kıyafeti; görüşme yapacağınız sektöre, coğrafi konuma ve yılın zamanına bağlıdır.

    - Uygun görüşme kıyafetlerini belirlemek için şirketi, sektörü ve rakipleri araştırın.

    - İK departmanını arayın ve ne giymenizi tavsiye ettiklerini sorun.

    - Giysilerinizin temiz ve ütülü olduğundan emin olun.

    - Aşırı parfüm kullanmaktan kaçının.

    - İşe, şirkete, sektöre uygun makyaj yapın ve buna göre takılar tercih edinn. 
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    OLUMSUZ BEDEN DİLİ

    Yakın tarihli bir CareerBuilder anketine göre, "Şirketlerin yüzde 49'u, bir adayın bir pozisyon için uygun olup olmadığını görüşmenin ilk beş dakikasında biliyor ve 15. dakikada bu sayı yüzde 90'a ulaşıyor."

    Bu kadar hızlı karar verebilmelerinin nedenlerinden biri sözsüz iletişimdir. Bu nedenle, yüz ifadeleri, ses tonu ve duruş gibi vücut dili çok şey ortaya çıkarabilir. 
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    CareerBuilder'daki anket aracılığıyla işverenlere göre, adayların mülakatta yaptıkları en yaygın hatalardan bazıları beden diliyle ilgili:

    - Göz teması kuramama: yüzde 65

    - Gülümsememek: Yüzde 36

    - Masadaki bir şeyle oynamak: yüzde 33

    - Kötü duruşa sahip olmak: yüzde 30

    - Koltuğunda çok fazla kıpırdanma: yüzde 29

    - Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmak: yüzde 26

    - Saçlarıyla oynamak ya da yüzlerine dokunmak: yüzde 25

    - Zayıf bir tokalaşma: yüzde 22

    - Çok fazla el hareketi kullanmak: yüzde 11

    - Çok güçlü bir tokalaşma: yüzde 7
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    GENİŞ ÇAPLI SORULARA YANLIŞ CEVAP VERMEK

    İşverenler, genel yeteneğinizi ve niteliklerinizi değerlendirmek için bir mülakatta size birkaç geniş çaplı soru sorabilir. Görüşmecilere standart, çekici olmayan ve hatta abartılı cevaplar verirseniz, görüşmede başarılı olma şansınız önemli ölçüde düşebilir. 

    Ağzınızdan çıkan kelimeler değerli olmalı ve soruya doğru bir şekilde cevap vermelidir. Konu dışına çıkmayın ve basit bir soruyu yanıtlamak için çok uzun zaman harcamayın. Görüşmecinin bir sonraki soruya geçmenizi engellediğini fark ederseniz, bunu aşırıya kaçtığınıza dair bir işaret olarak kabul edin.
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    ÖNCEKİ İŞVEREN VEYA FİRMA HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMAK

    Bir önceki iş yerinizde ırkçılık, cinsiyetçilik gibi istisnai durumlar olmadıkça önceki işiniz hakkında olumsuz konuşmayın çünkü bu karşınızdaki uzmanın aklına başka sorular getirecekttir;

    - Bu hikâyenin diğer tarafı ne?

    - Bu kişiyi memnun etmek imkânsız mı?

    - Yöneticilerinden makul beklentileri yok mu? Personel için boyun ağrısı olacaklar mı?

    - İlk defa hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunda burayı bırakacaklar mı?

    - Bir gün beni de mi kötüleyecekler?

    - Bu kişi senin böyle şeyler söylediğini neden fark etmiyor?
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    MAAŞ VE YAN HAKLARI ÇOK ERKEN SORMAK

    İşverenler, temel becerilerinizin ve niteliklerinizin işle eşleştiğinden emin olmak ister. Erken bir zamanda gündeme getirilecek maaş mevzusu karşı tarafa "sadece maaş odaklı" biri olduğunuz izlenimi verebilir. Bu materyalist davranış, olumlı nitelikleri de gölgeler.
  • İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

    SEKTÖRÜN MAAŞ ARALIĞINI BİLMEMEK

    İşverenler, birkaç nedenden dolayı maaş beklentinizin ne olduğunu soruyor; bir bütçeleri var ve ayrıca değerinizi bilip bilmediğinizi ve gereken profesyonel düzeyde olup olmadığınızı bilmek istiyorlar. Bu soruya hazırlıklı olmak müzakere sürecinin başlangıcı olabilir, bu nedenle iyi araştırılmış bir yanıt verdiğinizden emin olun.

    Sektörün çok üstünde bir maaş beklentisi işi kaybetmenize yol açabilir. Bunun için sektör araştırması yapabileceğiniz birçok kariyer sitesi bulunuyor.

    Kaynak: MatchBuilt

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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