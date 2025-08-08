İş GYO'dan Tuzla’da yeni proje için ortaklık

İş GYO, Tuzla’daki arsa üzerinde geliştirilecek proje için Yapıtaş Gayrimenkul (Akgün Grubu) ve Misek İnşaat ortaklığıyla Arsa Payı Satış Vaadi Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında arsa sahibi olarak İş GYO’nun hasılat payı yüzde 35, yüklenici ortaklığının payı ise yüzde 65 olacak.

Portföyü büyütmeye ve yeni projelere imza atmaya devam ettiklerini belirten İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü şunları söyledi: “Çevresel ve ekonomik değişkenlerin hızla değiştiği bir dönemde, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından finansal güç, istikrar ve doğru iş birlikleri her zamankinden daha önemli. Bu çerçevede Akgün Grubu ve Misek İnşaat ile deneyimli olduğumuz bir bölge olan Tuzla’da, tüketici beklentilerini karşılayacak nitelikte büyük bir konut projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimari tasarımı devam eden projemizle, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir yaşam alanları yaratmayı hedefliyoruz.”