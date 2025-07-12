İş Sanat 'Anadolu Sergileri’ni Denizli’de başlattı

İş Sanat, Cumhuriyet’in 100. yılında İstanbul’da ziyarete açılan Resim Heykel Müzesi’yle sanatseverlere sunulan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri Anadolu’ya da taşıyor.

“Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” başlığıyla hayata geçirilen sergi dizisinin ilk durağı olarak, Türk resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı’nın doğum yeri olan Denizli’nin Çal ilçesi seçildi.

143. doğum gününde Çallı’yı anmak üzere 12-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Çal Şubesi’nde düzenlenen sergide, sanatçının “Gül Koklayan Kadın”, “Manolyalar”, “Balıkçılar” ve “Peyzaj-Bebek İskelesi Önü” gibi eserlerinin yer aldığı özel bir seçki sunuldu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in yaptığı konuşmayla açılan sergiye çok sayıda Çallı sanatsever büyük ilgi gösterirken, sergi bünyesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, sergi ziyaretçilerine İbrahim Çallı ve sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu-İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten (soldan sağa)

Anadolu’nun farklı il ve ilçelerindeki Türkiye İş Bankası şubelerinin geçen yüzyılda duvarlarını süsleyen eserlerin, o yıllarda şubeleri mütevazı birer sanat galerisine dönüştürerek yörede yaşayanlarla sanat arasında bağlar kurduğuna inandıklarını dile getiren Zuhal Üreten, köklü bir gelenekten hareketle kurguladıkları “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”nin ilk durağında yaptığı konuşmada, “Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, resim sanatımızın temel taşlarını oluşturan pek çok değerli sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Özellikle geçtiğimiz yüzyılda Anadolu’da, resim öğretmenliği başta olmak üzere, çeşitli görevler üstlenmiş ve ilhamını da yine Anadolu’dan alarak sanatsal birikimimize paha biçilmez katkılarda bulunmuş sanatçılarımızın bu koleksiyondaki eserleri, yalnızca estetik değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla büyük bir önem taşıyor,” dedi.

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Anadolu Sergileri’nin, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olarak sürdürüleceğini ve bir sonraki durağın Muğla’nın Milas ilçesi olacağını belirten Zuhal Üreten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanat eserlerinin ülkemizin dört bir köşesinde erişilebilirliğini sağlamak, sanata olan ilgi ve sevgiyi artırmak üzere başlattığımız ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı Muğla’nın Milas ilçesi olacak, Milaslı sanatseverler için hazırlanan yeni bir seçki, 26-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde sergilenecek.”