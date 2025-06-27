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        Haberler Gündem İstanbul İş yerine saldıranlarla çatıştı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İş yerine saldıranlarla çatıştı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Motosikletli silahlı saldırganlar bu kez güpegündüz dehşet saçtı. Arnavutköy'de oto kiralama dükkanına kurşun yağdıran şehir eşkiyaları kaçarken motosikletleri devrilince koşarak kayıplara karıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:23
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        İş yerine saldıranlarla çatıştı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Motosikletli silahlı saldırganlar bu kez güpegündüz dehşet saçtı.

        Arnavutköy'de oto kiralama dükkanına kurşun yağdıran şehir eşkiyaları kaçarken motosikletleri devrilince koşarak kayıplara karıştı.

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