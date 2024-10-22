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        Haberler Bilgi Yaşam İSG BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2024- İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

        İSG başvuruları başladı! ÖSYM 2024 İSG/2 başvuru ekranı ve ücreti

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) 8 Aralık'ta yapılacak. İSG/2 başvuru tarihleri ve ücreti belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre İSG başvuruları 22 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 30 Ekim'de sona erecek. Peki, 2024-İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024 İSG başvuru ekranı ve ücrei hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:18
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        ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci İSG sınavı için geri sayım başladı. İSG/2 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, İSG başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2024-İSG/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları, 22 Ekim Salı günü başladı ve 30 Ekim tarihinde sona erecek.

        Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.

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        2024-İSG/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2024 İSG/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İSG/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        İSG/2 sınavı başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

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        SINAV ÜVRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

        Adaylar sınav ücretini, aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

        • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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        İSG/2 NE ZAMAN?

        İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.

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