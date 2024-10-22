İSG başvuruları başladı! ÖSYM 2024 İSG/2 başvuru ekranı ve ücreti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) 8 Aralık'ta yapılacak. İSG/2 başvuru tarihleri ve ücreti belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre İSG başvuruları 22 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 30 Ekim'de sona erecek. Peki, 2024-İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024 İSG başvuru ekranı ve ücrei hakkında bilgiler.
ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci İSG sınavı için geri sayım başladı. İSG/2 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, İSG başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2024-İSG/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları, 22 Ekim Salı günü başladı ve 30 Ekim tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.
2024-İSG/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
İSG/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İSG/2 sınavı başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
SINAV ÜVRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
Adaylar sınav ücretini, aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
İSG/2 NE ZAMAN?
İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.