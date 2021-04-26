Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İSG CEO'luğunu vekaleten Berk Albayrak yürütecek

Malaysia Airports, Ersel Göral’ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin (İSG) CEO’luğu görevine 27 Nisan’dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak’ın vekaleten atandığını duyurdu. Berk Albayrak, CEO’luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü görevi ile birlikte yürütecek.

İSG CEO'luğunu vekaleten Berk Albayrak yürütecek
HABERTURK.COM

Malaysia Airports Grup CEO’su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, görevden ayrılan Ersel Göral’ın son 3,5 yıldır CEO olarak İSG’nin kaydettiği ilerlemenin ve büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi: “Yönetim kurulu ve şirket yönetimi olarak çalışmaları ve liderliği için içtenlikle teşekkür ediyor, kendisine gelecekteki girişimlerinde başarılar diliyoruz.”

CEO’luk görevini vekaleten yürütecek olan Berk Albayrak, İSG’de 11 yıldır çeşitli kademelerde görev aldı. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak’ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür yardımcılığı sayılabilir.

Havacılık sektörü COVID-19 pandemisiyle mücadele etmeyi sürdürürken Malaysia Airports Group, işlettiği tüm havalimanlarının güvenliğini, istikrarını ve hayatta kalmasını sağlamaya odaklanıyor. Grup, toparlanmanın faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olduğunu görüyor ve İSG’nin bu zor zamanlarda ve ileride işin ve büyümenin sürdürülebilirliği için yeni fikirleri ve fırsatları değerlendirebileceği bir konumda bulunduğuna inanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eksim Holding, Aslı Börek'i satın aldı
İŞ-YAŞAMAslı Börek'in tamamı satıldı
KİK'ten ortak 'soykırım' tepkisi
İŞ-YAŞAMKİK'ten, ortak 'sözde soykırım' açıklaması
Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak
İŞ-YAŞAMArı ürünlerinde yeni düzenleme
Bakan Varank: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
İŞ-YAŞAM'Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviye'
Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı
İŞ-YAŞAMPatent ve marka başvuruları arttı
Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1.9 milyar dolara ulaştı
İŞ-YAŞAMİlaç sektöründen 1.9 milyar dolar gelir
Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak
İŞ-YAŞAMUlaştırma ve altyapıda yatırım tutarı açıklandı
TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu
İŞ-YAŞAMYatırım eğilimi istatistiklerine düzenleme
Sektörel güven endeksi nisanda aylık bazda azaldı
İŞ-YAŞAMSektörel güven nisanda azaldı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayide kapasite kullanım oranı arttı