İskenderunspor'da Gökhan Zan dönemi!
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Gökhan Zan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
2. Lig'de 14 haftada topladığı 25 puanla 6. sırada bulunan İskenderunspor, 29 Kasım'da teknik direktör Ayhan Öksüz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.