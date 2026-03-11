Canlı
Habertürk
Habertürk
        İSKİ 11 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 11 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Mart ayında yüzde 40 seviyesi civarında seyrediyor. Peki, 11 Mart bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 10:29
        1

        İSKİ güncel verileri duyurdu. Yaz aylarının ardından yüzde 20'lere gerileyen baraj doluluk oranlarındaki düşük profil artan yağışlarla birlikte yükselişe geçmişti. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        11 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart 2026 tarihli barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,9 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %65,49

        Darlık Barajı: %62,2

        Elmalı Barajı: %86,71

        Terkos Barajı: %29,27

        Alibey Barajı: %36,02

        3

        Büyükçekmece Barajı: %34,88

        Sazlıdere Barajı: %29,33

        Istrancalar Barajı: %38,17

