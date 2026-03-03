Canlı
        İSKİ 3 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 3 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 45 seviyesine yükselirken bugünün doluluk seviyesi merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri

        Giriş: 03.03.2026 - 10:18
        1

        İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen baraj seviyeleri, özellikle ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla birlikte arttı. Peki, 3 Mart baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        3 Mart itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,3 oldu.

        Alibey: yüzde 37.11

        Büyükçekmece: yüzde 35.05

        Darlık: yüzde 61,98

        Elmalı: yüzde 91,29

        Istrancalar: yüzde 43.37

        Kazandere: yüzde 58,09

        Pabuçdere: yüzde 31.72

        3

        Sazlıdere: yüzde 29.11

        Terkos: yüzde 28.99

        Ömerli: yüzde 62.39

