İSKİ 3 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 45 seviyesine yükselirken bugünün doluluk seviyesi merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri
Giriş: 03.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
1
İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen baraj seviyeleri, özellikle ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla birlikte arttı. Peki, 3 Mart baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
3 Mart itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,3 oldu.
Alibey: yüzde 37.11
Büyükçekmece: yüzde 35.05
Darlık: yüzde 61,98
Elmalı: yüzde 91,29
Istrancalar: yüzde 43.37
Kazandere: yüzde 58,09
Pabuçdere: yüzde 31.72
3
Sazlıdere: yüzde 29.11
Terkos: yüzde 28.99
Ömerli: yüzde 62.39
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ