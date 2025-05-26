İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Mayıs 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. İstanbul'da 26 Mayıs Pazartesi günü yağan yağış sonrası baraj doluluk oranı merak konusu oldu. Peki, 26 Mayıs 2025 İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ Baraj doluluk oranı duyuruldu. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum yağan yağış sonrası merak konusu oldu. İşte, 26 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 77,42 olarak duyuruldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 89,41
Darlık Barajı 80,62
Elmalı Barajı 91,96
Terkos Barajı 77,59
Alibey Barajı 57,67
Büyükçekmece Barajı 68,64
Sazlıdere Barajı 56,9
Istrancalar Barajı 44,62
Kazandere Barajı 84,98
Pabuçdere Barajı 84,33