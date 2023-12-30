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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İskoçya'daki "Old Firm" derbisini Celtic kazandı - Futbol Haberleri

        İskoçya'daki "Old Firm" derbisini Celtic kazandı

        İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) 21. haftasındaki derbi maçta Celtic, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:19
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        "Old Firm" derbisinde gülen Celtic!
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        İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) 21. haftasındaki derbi maçta Celtic, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

        Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers'ı ağırladı.

        Ev sahibi ekip, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers'ın tek golünü 88. dakikada James Tavernier kaydetti.

        Rangers'ta Leon Balogun, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

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