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        Haberler Gündem 3. Sayfa İslahiye'de anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        İslahiye'de anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        İslahiye'deki anız yangınında 3 gözaltı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca, son günlerde ilçede artış gösteren anız yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, ilçe merkezi ile Beyler Mahallesi kırsalında anız yaktıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, anız yakmanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları ve anız yakmamaları çağrısında bulunuldu.

        *Haberin görseli AA arşivinden alınmıştır.

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