Islanan telefonları kurtarmak için pirince yatırmak yerine ne yapmalısınız?
Bazen telefonlar suya düşebilir ve bu tarz durumlarda panikleyerek fön makinesiyle kurutmak veya pirince yatırmak gibi hatalar yapılabilir. Ancak akıllı telefonu kurtarmak için pirincin içine yatırmak iyi bir çözüm değildir ve kurtarmanın daha iyi yolları vardır. İşte, sizin için ıslanan telefonu kurtarma yöntemi...
Günlük hayatta birçok aksilik yaşanabilir ve bunlardan birisi telefonunuzun suya düşmesi gibi bir kaza olabilir. Böyle bir durum içilen içeceğin devrilmesinden klozete düşürmek gibi birçok durumu kapsayabilir ancak hepsinin çözümü aynıdır. İşte, ıslanan telefonu kurtarma yöntemine dair detaylar...
NEDEN PİRİNCE KOYULMAMASI GEREKİR?
Pirinç sıvıları emer ancak içindeki tüm minerallerin telefonunuzun iç kısmına yapışmasını sağlar. Bu yabancı maddeler, telefona onarılamayacak kadar zarar verebilir. Bununla birlikte pirinç sıvıya maruz kaldığında şiştiğinden telefonun şarj yerindeki boşlukta taneciği kalırsa çıkartılamayabilir.
NE YAPABİLİRSİNİZ?
Suya düşen telefonları hemen kapattıktan sonra uygulanabilecek birkaç yöntem vardır. İşte, havluyla kuruladığınız telefonları kurtarmak için ipuçları...
TELEFONU ASLA AÇMAMALISINIZ
Hasarı değerlendirmek için telefonu açıp bakmak isteyebilirsiniz ancak telefonunuzu asla açmamalısınız. Telefon çalışırken ısınabileceğinden su içine daha çok nüfuz edebilir bu yüzden telefonunuz olduğundan daha fazla hasar görebilir.
FİŞE TAKILIYSA ÇIKARTIN
Su, telefonunuzun elektrik bileşenlerini büyük bir iletkene dönüştürür, bu da akımların kısa devre yaparak telefona uzun süreli zarar vereceğini gösterir. Ayrıca düşürdüğünüz sıvı, saf su olmayabilir bu yüzden sıvının içerisinde bulunan tuzlar ve mineraller onun elektriği iletmesini sağlayacağından telefonu mutlaka şarjdan çıkartmak gerekir.
DIŞ YÜZEYİNİ KURUTUN
Telefonun dış yüzeyini kurutmak için; suyun deliklerden, bağlantı noktalarından, prizlerden, köşelerden ve yarıklardan dışarı çıkması için hafifçe sallayın.
Bu noktada SIM kartınızı çıkarmalı ve telefonu biraz daha sallamalısınız. Suyun tamamı bittiğinde telefonun dış yüzeyini bir bezle silin ve bir havlu üzerinde kurumaya bırakın.
TELEFON KILIFINI MUTLAKA ÇIKARTIN
Su telefon kılıfında da birikebileceğinden veya bu kılıf nemli kalabileceğinden telefonu mümkün olduğunca çabuk kılıftan ayırmanız gerekebilir.
SİLİKA JEL KULLANABİLİRSİNİZ
Silika jel poşetleri, ıslak telefonu iyi bir şekilde kurutur ve suyu iyice emer. Telefonu kapatıp dışını havluyla kurulayın. Daha sonra telefonu geniş bir kaba koyun ve kabı silika jel boncuklarınızla doldurarak kabı kapatın. Telefonu kuruması için 72 saat boyunca içinde bırakmak gerektiği öneriliyor.
Kaynak: The Guardian, Mac World, Cnet, USA Today