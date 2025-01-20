Ismail Jakobs: Yarın kazanırsak bizim için büyük bir adım olacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7’nci haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin Senegalli sol beki İsmail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın kazanmaları halinde, Avrupa Ligi’nde devam etmek adına büyük bir adım atacaklarını belirten Ismail Jakobs, “Özellikle Avrupa Ligi’nde her maç çok önemli. Yarın kazanırsak bizim için büyük bir adım olacak. Ana hedeflerimizden birisi lig birisi de burası. Burada bir şey yapabileceğimize, bir şey kazanabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK DA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Sakatlığını tamamen atlattığını belirten 25 yaşındaki savunmacı, “Tamamen iyileştim. Fiziksel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Vücudumu hazır hissediyorum. Elimden geleni de vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

"MAÇ OYNADIKÇA VE KAZANDIKÇA BİRBİRİMİZE SIKI SIKI SARILIYORUZ"

Takıma çok çabuk adapte olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Jakobs, “Daha önce bir röportajımda da söylemiştim. Takım arkadaşlarım olsun, hocam olsun, çalışanlar olsun adaptasyonu gerçekten çok kolaylaştırıyorlar. Hem soyunma odasında hem de sahada onlar sayesinde çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Futbol, maç oynadıkça ve kazandıkça birbirimize sıkı sıkı sarılıyoruz. Birlik olmaya devam ediyoruz, bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.