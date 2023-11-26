Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan 2 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük karşısında son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 2 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Kartal'dan 2 değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Adana Demirspor maçının 11’inden 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, son lig maçında şans verdiği Miha Zajc’ın yerine İsmail Yüksek’i; sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel’in yerine Mert Müldür’ü tercih etti.

        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Fred ile Alexander Djiku kadroda yer almadı.

        İSMAİL YÜKSEK DÖNDÜ

        Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen İsmail Yüksek cezasını tamamladı. Milli futbolcu, Karagümrük maçında 11’inde başladı. Öte yandan sakatlığını atlatan Joshua King ise maç kadrosunda yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!