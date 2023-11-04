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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Sakat-cezalı oyunculara sığınan biri değilim - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Sakat-cezalı oyunculara sığınan biri değilim

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 18:35 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:35
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        "Sakat-cezalı oyunculara sığınan biri değilim"
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

        Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Kartal, "Biz her maça iyi hazırlandığımız gibi bu maça da 6 gün içerisinde çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe - Trabzonspor maçları yüksek tempolu ve güzel olur. Bu tip maçların ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma anlattım, oyuncularım da bilincindeler. 3 puan almak istiyoruz." dedi.

        "BAHANELERE SIĞINMAM"

        Sakatlıklar için konuşan Kartal, "Ben sezon başı da söylemiştim. Çok fazla sakat, cezalı oyuncuya sığınan biri değilim. Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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