KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Yunanistan ile sınır komşusu olan bu Avrupa ülkesi, 2004 yılında adını Makedonya Cumhuriyeti'nden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne çevirmiştir. 1991 yılında Yugoslavya dağıldı ve ülke bağımsızlığını kazandı. Ancak yine de ülke hâlâ Makedonya'nın Eski Yugoslavyası olarak anılıyordu.

Yunanistan, Makedonya bölgesi olduğu için itiraz etti. Böylece 2018'de Balkan ülkesi ve Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adı üzerinde bir anlaşma imzaladı.