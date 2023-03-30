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İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi

Ülkeler, tarih boyunca birçok değişim geçirir hatta buna isimleri de dâhildir. Sizler için derlediğimiz bu 6 ülke, farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle ismini değiştirdi. İşte, detaylar...

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  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

    Yunanistan ile sınır komşusu olan bu Avrupa ülkesi, 2004 yılında adını Makedonya Cumhuriyeti'nden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne çevirmiştir.  1991 yılında Yugoslavya dağıldı ve ülke bağımsızlığını kazandı. Ancak yine de ülke hâlâ Makedonya'nın Eski Yugoslavyası olarak anılıyordu.

    Yunanistan, Makedonya bölgesi olduğu için itiraz etti. Böylece 2018'de Balkan ülkesi ve Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adı üzerinde bir anlaşma imzaladı.
  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    TÜRKİYE

    Türkiye'nin İngilizce yazımı olan Turkey, aynı zamanda hindi anlamına geliyordu. Bu durum yazışmalarda ve resmî süreçlerde sorun yaratıyordu. Ayrıca Türkiye isminin, ülkenin kültür ve değerlerini daha iyi yansıttığı düşünüldü. 2022 itibarıyla ülkenin resmî ismi Türkiye oldu.
  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    ÇEKYA

    Çek Cumhuriyeti'nin adını Çekya olarak değiştirdiğini duymadıysanız, yalnız değilsiniz. Birleşmiş Milletler 2016 yılında isim değişikliğini kabul etse de hâlâ çok iyi bilinmiyor. 
  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    HOLLANDA

    Holland ve Netherlands kelimelerinin ikisi de Hollanda anlamına gelse de hükümet 2020 yılında Holland ismini veda etti çünkü bu isim sadece ülkenin bir kısmını kapsıyordu. Şu anda ülkenin resmî adı Netherlands.
  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    İRAN

    Bir zamanlar Pers olarak bilinen yerin adı 21 Mart 1935'te İran olarak değiştirildi. Muhammed Rıza Şah Pehlevi, İngilizlerin düzenlediği bir darbeye başkanlık ettikten ve 1921'de Tahran'ı işgal ettikten sonra sonunda İran şahı (1925-41) oldu ve ülkenin ismini değiştirdi. Pehlevi, Pers'in modern dünyadan çok geride kaldığını hissetti ve ona yeni bir isim verdi.
  • İsmini değiştiren 6 dünya ülkesi ve isim değiştirme sebepleri

    ESWATİNİ KRALLIĞI

    Güney Afrika ülkesine sıkışmış küçük, karayla çevrili bir ülke olan Svaziland -gerçekten başka bir ülkenin içinde bulunuyor- adını 2018'de eSwatini Krallığı olarak değiştirdi.

    Ülkenin mutlak hükümdarı olan Kral III. Mswatti, Svazi'nin bağımsızlığının 50. yıldönümü kutlamaları için toplanan kalabalığa, "Bağımsızlığa kavuşan Afrika ülkeleri, sömürgeleştirilmeden önceki eski adlarına geri döndüler" dedi. "Yani bundan böyle ülke resmî olarak eSwatini Krallığı olarak bilinecek."

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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