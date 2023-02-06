İSO: 'Çalışmalara destek vermeye hazırız'

AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan, "Ülke olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçemizde yaşanan şiddetli depreminin yarattığı yıkımın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk andan itibaren depremin etkilerinin yaşandığı tüm illerimizde devletimizin başlattığı arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde başarıya ulaşmasını ve yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Deprem çalışmalarına katkı sağlamak istediklerini kaydeden Bahçıvan, "Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB'un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum. Son olarak ülkemizin ne yazık ki doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyada depremselliğin en fazla olduğu fay hatlarının üzerinde bulunduğu gerçeğinin bir kere daha altının çizilmesi ve bu gerçekle ilgili en etkili önlemleri alma gereğini bir kez daha hatırlatarak, geçmiş olsun Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandı.