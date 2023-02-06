İSO: 'Çalışmalara destek vermeye hazırız'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam İSO: 'Çalışmalara destek vermeye hazırız'
ABONE OL

İSO Başkanı Bahçıvan: 'Çalışmalara destek vermeye hazırız'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB'un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı

İSO: 'Çalışmalara destek vermeye hazırız'
AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan, "Ülke olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçemizde yaşanan şiddetli depreminin yarattığı yıkımın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk andan itibaren depremin etkilerinin yaşandığı tüm illerimizde devletimizin başlattığı arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde başarıya ulaşmasını ve yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Deprem çalışmalarına katkı sağlamak istediklerini kaydeden Bahçıvan, "Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB'un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum. Son olarak ülkemizin ne yazık ki doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyada depremselliğin en fazla olduğu fay hatlarının üzerinde bulunduğu gerçeğinin bir kere daha altının çizilmesi ve bu gerçekle ilgili en etkili önlemleri alma gereğini bir kez daha hatırlatarak, geçmiş olsun Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni art arda 4 aydır yükseliyor
İŞ-YAŞAM Avrupa'da yatırımcı güveni yükseliyor
Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İŞ-YAŞAM TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
SASA'dan deprem açıklaması
İŞ-YAŞAM SASA'dan deprem açıklaması
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin nüfusu açıklandı
"Halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız"
İŞ-YAŞAM "Halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla ...
5 milyon öğrenci için ücretsiz yemek!
İŞ-YAŞAM 5 milyon öğrenci için ücretsiz yemek!
Tarım ihracatında ocak rekoru
İŞ-YAŞAM Tarım ihracatında ocak rekoru
Ticaret Bakanı Muş: 'Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz'
İŞ-YAŞAM Bakan Muş'tan büyüme rakamı tahmini
Şişecam net satışlarını 95,3 milyar TL'ye yükseltti
İŞ-YAŞAM Net satışları 95.3 milyar TL'ye yükseldi
Küresel piyasalar haftayı karışık seyirle tamamladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda karışık seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.