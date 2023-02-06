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"Halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İstanbul iş dünyası olarak, acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız" ifadesini kullandı

AA

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Avdagiç, "Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde depremlerle hem de zorlu kış şartlarında çok büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul iş dünyası olarak, acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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