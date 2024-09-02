İspanya'da gündem Arda Güler: Tavrı dikkat çekti!

"FORMÜL TUTMADI"

El Mundo Deportivo da "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu." ifadesini kullanarak, "Bellingham'ın sakatlığından sonra Ancelotti, Valverde ve Tchouameni'nin yanında ilk olarak Arda Güler'i denedi ama bu formül tutmadı. İtalyan teknik adam, Las Palmas maçında Türk futbolcuyu Modric ile değiştirdi ama bu da Real Madrid'e iyi gelmedi. Betis karşısında ise Ceballos'u seçti ama o da bu fırsatı değerlendiremedi." görüşünü savundu.