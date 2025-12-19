Habertürk
        İspanya'da gündem Marco Asensio! - Fenerbahçe Haberleri

        İspanya'da gündem Marco Asensio!

        Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sergilediği performansla takımın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi oldu. İspanyol oyuncunun performansı, ülkesinin basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:14
        1

        Fenerbahçe’de son haftalara damga vuran isimlerden biri Marco Asensio oldu.

        2

        Attığı goller ve yaptığı asistlerle iyi bir form grafiği yakalayan İspanyol oyuncunun performansı ülkesinde de gündem oldu.

        3

        İspanya’nın önemli gazetelerinden El Debate, tecrübeli oyuncunun performansını okuyucularıyla paylaştı.

        4

        YENİ BİR SAYFA AÇTI

        Real Madrid ve Paris Saint Germain dönemlerinde medya baskısıyla karşı karşıya kalan oyuncunun Fenerbahçe’de yeni bir sayfa açtığı ifade edildi.

        5

        "DAHA OLGUN BİR FUTBOLCU"

        Haberde, “Performansı istikrarlı bir şekilde takdir kazandı. Şu anda izlediğimiz Asensio, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, oyunu daha sakin ve deneyimli bir şekilde anlayan daha olgun bir futbolcu.” ifadelerine yer verildi.

        6

        TAKIMIN KİLİT İSMİ OLDU

        12 Süper Lig maçında 7 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncunun takımın kilit isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

        7

        MİLLİ TAKIM İHTİMALİ

        Haberde ayrıca İspanyol orta sahanın bu performansını devam ettirmesi halinde, İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilme ihtimali olduğu belirtildi.

        8
