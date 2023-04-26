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İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle İspanya'da 161 yıldır hizmet veren sulama kanalı kapatılacak. Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız" dedi

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  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak.

     
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Katalonya'nın Lleida kenti yakınlarında bulunan Urgell Kanalları, çiftçileri bu yaz için ekin türlerini değiştirmeye zorlayan kuraklık sorunu nedeniyle sulamada kullanılmayacak.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    "ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM"

    Tarihinin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Bölgede kalan suyun nüfus, sanayi ve hayvanlar için kullanılacağını belirten yetkililer, yaklaşık 77 bin nüfusa içme suyu taşıdığından, belediyelere ikmal garantisi sağlayacak suyun her zaman kanallarda dolaşacağını ifade etti.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    TARİHTE İLK DEFA

    Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Urgell Kanalları Genel Direktörü Xavier Diaz, önümüzdeki haftalarda yağmur yağsa bile sulamaya geri dönülmesinin zor olduğunu, hazırlıkların gelecek yıla göre yapıldığını aktardı.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Diaz, bölgedeki başta elma ve armut olmak üzere meyve ağaçlarının garantili bir hasadı olmadığını, zamanında verilecek su ile sadece yaz sıcağında ağaçların hayatta kalmalarının sağlanacağını ifade etti.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Bölgedeki çiftçiler ise kuraklık sorunundan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, sulamanın erken kapatılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarının karşılanmasını, su kaynakları yönetim planlarının gözden geçirilmesini, su depolama ve dağıtım altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını istedi.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    İSPANYA, AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDAN YARDIMI EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARMASINI İSTEDİ

    İspanya'daki kuraklık sorunu Katalonya dışında ülkenin diğer bölgelerini de olumsuz etkiliyor.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Sol koalisyon hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) Ortak Tarım Politikası kapsamında "mümkün olan en yüksek düzeyde yardım yapılmasını" talep etti.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

    Hükümet ayrıca, kuraklık sorunu ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden dolayı, mazot ve gübre yardımı yapılacağını duyurduğu çiftçilerden alınan vergilerin 1 milyar 807 milyon avro azaltılacağını açıkladı.
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
  • İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

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