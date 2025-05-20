İspanya’da mobil şebeke krizi! Acil çağrılar kesildi, iş dünyası durdu

20 Mayıs 2025 Salı sabahı, İspanya’da binlerce insan güne büyük bir kaosla uyandı. Ülkenin önde gelen telekomünikasyon sağlayıcılarından Telefónica’nın sisteminde yaşanan ciddi bir arıza, mobil şebekeleri ülke genelinde çökertti. Elektrik şebekesi krizinin yaraları henüz sarılmamışken, bu kez de iletişim ağlarının durması halkı ve iş dünyasını derinden etkiledi. Özellikle 112 acil yardım hattının en az dört bölgede çalışmaması, ambulans ve diğer acil hizmetlerin aksamasına neden oldu. Telefónica, sorunun bir ağ güncellemesinden kaynaklandığını belirtirken, çözüm için yoğun bir çalışma sürüyor.

ACİL SERVİSLER DEVRE DIŞI: 112 ÇÖKTÜ

Kriz, Telefónica’nın sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği bir ağ güncellemesinin başarısız olmasıyla başladı. Güncelleme, rutin bir bakım işlemi olarak planlanmıştı ancak beklenmedik bir şekilde sistem genelinde bir çöküşe yol açtı. En ciddi sonuçlardan biri, 112 acil yardım hattının en az dört özerk bölgede işlevsiz hale gelmesi oldu. Örneğin, Bask Bölgesi’nde yerel yönetim, acil durum çağrılarının 900 112 088 numarasına yönlendirilmesi gerektiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yetkililer, sorunun sabaha karşı 04:00’ten itibaren başladığını ve birçok vatandaşın acil durumlarda iletişim kuramadığını belirtti. Bu durum, ambulans hizmetlerinin aksamasına ve halk arasında paniğe yol açtı.

REKLAM İŞ DÜNYASI FELÇ OLDU Mobil şebeke arızası yalnızca acil servisleri değil, iş dünyasını da vurdu. Telefónica’nın hizmet verdiği çok sayıda yerel yönetim, özel şirket ve bireysel kullanıcı, sistemlere erişim sağlayamadı. Bilgisayarlar ağa bağlanamadı, yazılımlar çalışmadı ve bazı şirketler günlük operasyonlarını tamamen durdurmak zorunda kaldı. Telefónica müşterisi olan işletmeler, özellikle dijital altyapıya bağımlı olanlar, büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde iletişim ağlarının çökmesi, lojistikten perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi. TELEFÓNICA’DAN AÇIKLAMA: SORUNU ÇÖZÜYORUZ Telefónica, krizle ilgili ilk resmi açıklamasını ABC gazetesine yaptı. Şirket sözcüsü, sorunun bir ağ güncellemesi sırasında ortaya çıktığını doğruladı ve mühendislerin sorunu çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti. Acil yardım hatlarının bazı bölgelerde yeniden devreye girmeye başladığı ifade edilse de, tam bir çözüm için henüz net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı. Şirket, müşterilerden gelen yoğun tepkiler karşısında özür dilerken, sorunun en kısa sürede çözüleceğine dair taahhütte bulundu.