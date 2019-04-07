AA'nın haberine göre, sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz, Aslı Enver ile başrolünde yer aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'de konser verdi. Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'de düzenlendi.
ASLI ENVER SAHNEYE ÇIKARAK HAYRANLARINI SELAMLADI
Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.
KONSER BİLETLERİ 300 DOLARDAN SATILDI
İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı. Özcan Deniz, bu akşam yine Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da bir başka konser düzenleyecek. Bu akşamki konsere de 11 bine yakın müzikseverin katılması bekleniyor.
Büyük bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı. Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin" çağrısı yapılmıştı. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
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