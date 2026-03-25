Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Meclisi, "Katar'ın düşman devlet" olarak sınıflandırılmasını içeren tasarıyı reddetti | Dış Haberler

        İsrail Meclisi, "Katar’ın düşman devlet" olarak sınıflandırılmasını içeren tasarıyı reddetti

        İsrail Meclisi, ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar'ın "İsrail'e düşman devlet" olarak sınıflandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 18:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Meclisi Katar'ı düşman saymadı

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde Meclisin, Lapid’in sunduğu "Katar’ın düşman devlet" olarak tanımlanmasına yönelik yasa teklifini reddettiği belirtildi.

        Yasa tasarısına 28 milletvekilinin destek verdiği, 45 milletvekilinin ise karşı çıktığı ifade edilen haberde, oylamaya katılan toplam milletvekili sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        İsrail Meclisinde 120 milletvekili bulunuyor.

        Haberde, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’ın partisinin oylamayı boykot ettiği, Gantz’ın “Savaş zamanında siyasi meselelerin gündeme getirilmesi doğru değil.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

        Muhalefet lideri Lapid, söz konusu yasa tasarısını geçen ay sunmuştu.

        İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        #İsrail Meclisi
        #haberler
        #Katar düşman devlet
