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İşsizlik maaşı nasıl alınır 2020? İşsizlik maaş ne kadar oldu? Hesaplama

İşsizlik maaşı 2020 yılından itibaren yeniden zamlandı. İşten çıkarılan işçilerin işsizlik süreleri boyunca İŞKUR tarafından verilen maaşa işsizlik maaşı deniyor. Peki böyle bir durumda kalırsak işsizlik maaşına nasıl başvuracağız? İşsizlik maaşı neye göre hesaplanır? Bu soruları yanıtlayacağız.

İşsizlik maaşı nasıl alınır

İşsizlik maaşı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için belirli şartlara uygunluk göstermek gerekiyor. Yazımızdan bu şartları öğrenebilirsiniz. Ayrıca ne kadar süre işsizlik maaşı alacağınızı ve hesaplamayı nasıl yapacağınızı da öğrenebilirsiniz.  İşsizlik maaşı alabilmek için şartlar nelerdir? Ödemeler kimlere ve ne zaman yatar? İşte 2020 İşsizlik maaşı hesaplama ve sorgulaması için tüm ayrıntılar...

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmenin şartlarını anlatmadan önce altı çizilmesi gereken bir konu var. O da şartlara sahip olsanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmaktır. Başvuruları şahsen T.C. kimliğiniz ile yapabileceğiniz gibi elektronik ortamda da yapabilirsiniz. İşte şartlar...

- İşten çıkarılmış olmak (Kusur unsuru olmamalı)
- İşten ayrılmadan öncesi son 4 ayda (120) gün eksiksiz prim gününe sahip olmak 
- Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması (600 gün sigortalı çalıştıysanız priminiz de yatmıştır.

Ayrıca işsizlik ödeneği alan bireyler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Yani kişilerin sağlık primleri ödenir. Ancak bu ödemeler emeklilik için prim günü olarak kabul edilmez.

İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz. 
(Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu) 
(İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)

2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsiz kalanların işsizlik maaşı için ilk olarak sigorta hizmet dökümüne göz atmalarını öneriyoruz. Çünkü işsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Ayrıca işsizlik maaşının çalışırken alınan brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini unutmayın.

NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre; İşsizlik ödeneğinin süresi

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

-  1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.

İŞSİZLİK MAAŞINA HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

İşsizlik ödeneğinizin kesintiye uğramasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a geri ödemek durumunda kalır. Eğer aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız 15 gün için de İŞKUR'a bildirimde bulunun;

- İkamet adresinde değişiklik
- Emekli maaşı bağlanması
- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması 
- Askerlik durumu
- Yeni bir işe başlama
- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali

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