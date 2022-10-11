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İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru detayları!

İşinden ayrılan kişiler, yeni iş bulana kadar geçinebilmek için devletten işsizlik maaşı alabiliyor. Maaş, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçmiyor.İşte işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gerekenler...

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  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İşi olmayan, işinden yeni ayrılmış kişiler geçimlerini sağlayabilmek için devletten işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların araştırdığı soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

    İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsiz olan kişinin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekme konusunda yetkili olan tek merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bilinir.

    Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılır.
  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

    İşsizlik maaşı almak için gereken şartlar şu şekildedir;

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak 
  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİR?

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

    süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
  • İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2022 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

    İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NASIL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İşsizlik ödeneği için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.

    Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. 

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