İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsiz olan kişinin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekme konusunda yetkili olan tek merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bilinir.

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılır.