Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu?

Asgari ücret Temmuz zammının ardından işsizlik maaşları gündeme geldi. Asgari ücrete uygulanan yüzde 30'luk zam ile birlikte 2022 asgari ücret net 5 bin 550 TL oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşlarına da artış yapıldı. İşte, 2022 en düşük işsizlik maaşı...

ABONE OL
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi

    Asgari ücret zammının ardından net ücret 5500 TL, brüt ücret ise 6 bin 471 TL'ye yükseldi.  Brüt maaşın yüzde 40'ı oranında ödenen işsizlik maaşında, asgari ücret zammının ardından artış görüldü. 2022 işsizlik maaşı ödemeleri yeni asgari ücrete göre zamlı olarak ödenecek. İşte, 2022 işsizlik maaşı alma şartları hakkında merak edilenler...
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi

    İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI

    Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2568 lira, en yüksek de 5137 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi

    İŞSİZLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İşszilik parası başvrusu E – Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de yapılabilir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi

    İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi

    İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.