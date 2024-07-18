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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari

        Türkiye'de geçen yıl il bazında en düşük işsizlik oranı yüzde 4,8 ile Sinop'ta, en yüksek ise yüzde 23,3 ile Hakkari'de tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:26
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        İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

        Türkiye genelinde 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da, en düşük ise yüzde 35,5 ile Siirt'te görüldü.

        Geçen yıl iş gücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda en yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan'da gerçekleşirken, en düşük oran ise yüzde 38,5 ile Siirt'te tespit edildi.

        Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) düzey 2 detayında 26 bölge için yayımlanıyor.

        İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri ise 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretildi. Model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verildi. Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.

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