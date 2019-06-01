İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.

HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTI

İstanbul´a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23´ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20´si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57´si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye´ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.

HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı:2 milyon 501 bin

Sabiha Gökçen Havalimanı:1 milyon 10 bin 814

İstanbul Havalimanı:874 bin 97

ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Arap ülkelerinden İstanbul´a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.

İSTANBUL´A BU YIL AYLARA GÖRE GELEN YABANCI SAYISI

Ocak:918 bin 944

Şubat:984 bin 693

Mart:1 milyon 165 bin 592

Nisan:1 milyon 329 bin 868

İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 100)

1.Almanya: 315 bin 143-yüzde 9,5 arttı

2.İran: 267 bin 44-yüzde 20,9 azaldı

3.Rusya Federasyonu: 227 bin 637-yüzde 17 arttı

4.Irak: 174 bin 223-yüzde 32,2 arttı

5.Fransa: 151 bin 266-yüzde 22,2 arttı

6.İngiltere:140 bin 810-yüzde 5,3 arttı

7.Ukrayna:116 bin 112-yüzde 34,9 arttı

8.ABD:115 bin 704-yüzde 6 arttı

9.Çin Halk Cumhuriyeti:111 bin 629-yüzde 1,9 arttı

10.Suudi Arabistan:110 bin 274-yüzde 29,4 azaldı

11.Hollanda:94 bin 741-yüzde 18 arttı

12.İsrail:94 bin 87-yüzde 22 arttı

13.Kuveyt:90 bin 713-yüzde 5,4 arttı

14.Cezayir:89 bin 911-yüzde 14,3 arttı

15.İtalya:84 bin 666-yüzde 28,9 arttı

16.Lübnan:84 bin 537-yüzde 28,8 arttı

17.Türkmenistan:82 bin 325-yüzde 23,2 arttı

18.Libya:78 bin 205-yüzde 62,5 arttı

19.Azerbaycan:77 bin 678-yüzde 22,4 arttı

20.Ürdün:76 bin 181-yüzde 4,2 arttı

21.Özbekistan:65 bin 220-yüzde 1,4 azaldı

22.Fas:63 bin 31-yüzde 43,7 arttı

23.Kazakistan:59 bin 686-yüzde 15,9 arttı

24.Güney Kore:58 bin 340-yüzde 38,7 arttı

25.İspanya:57 bin 710-yüzde 45,2 arttı

26.Tunus:56 bin 406-yüzde 57,7 arttı

27.Endonezya:54 bin 243-yüzde 43,6 arttı

28.Mısır:50 bin 375-yüzde 7,7 arttı

29.Suriye:48 bin 927-yüzde 10,8 arttı

30.İsveç:48 bin 349-yüzde 18,9 arttı

31.Hindistan:46 bin 610-yüzde 16,3 arttı

32.Belçika:45 bin 285-yüzde 15,8 arttı

33.Avusturya:44 bin 608-yüzde 43,9 arttı

34.Romanya:43 bin 889-yüzde 17,4 arttı

35.Malezya:41 bin 448-yüzde 52,1 arttı

36.Yunanistan:39 bin 288-yüzde 12,7 arttı

37.İsviçre:38 bin 295-yüzde 26,7 arttı

38.Tayvan:36 bin 836-yüzde 48,7 arttı

39.Kırgızistan:36 bin 198-yüzde 39,9 azaldı

40.KKTC:33 bin 699-yüzde 1 arttı

41.Pakistan:33 bin 207-yüzde 39,6 arttı

42.Bulgaristan:30 bin 789-yüzde 10,5 arttı

43.Katar:29 bin 31-yüzde 2,1 artış

44.Kanada:28 bin 778-yüzde 12,6 arttı

45.Japonya:28 bin 232-yüzde 6 azaldı

46.Danimarka:27 bin 491-yüzde 34,8 arttı

47.Kosova:265 bin 906-yüzde 7,9 arttı

48.Bahreyn:25 bin 396-yüzde 43,6 arttı

49.Brezilya:23 bin 890-yüzde 53,9 arttı

50.Gürcistan 20 bin 908-yüzde 4,7 azaldı

51.Sırbistan:19 bin 976-yüzde 110 arttı

52.Polonya:19 bin 656-yüzde 33,1 arttı

53.Bosna Hersek:19 bin 440-yüzde 19,2 arttı

54.Arjantin:18 bin 171-yüzde 3 arttı

55.Haymatlos:18 bin 166-yüzde 34,7 arttı

56.Avustralya: 18 bin 144-yüzde 17,1 arttı

57.Oman:18 bin 9-yüzde 22,9 azaldı

58.Tayland:17 bin 794yüzde 78,4 arttı

59.Arnavutluk:17 bin 484-yüzde 30,3 arttı

60.Afganistan:15 bin 421-yüzde 54,8 arttı

61.Filistin:15 bin 33-yüzde 1-1 azaldı

62.Filipinler:14 bin 502-yüzde 28,1 arttı

63.Güney Afrika:14 bin 304-yüzde 3,8 arttı

64.Norveç:13 bin 863-yüzde 8,2 arttı

65.Kolombiya:13 bin 394-yüzde 17,9 arttı

66.Moldova:yüzde 13 bin 270-yüzde 15,2 azaldı

67.Birleşik Arap Emirlikleri:13 bin 198-yüzde 1,6 azaldı

68.Tacakistan:13 bin 89-yüzde 25,5 arttı

69.Macaristan:12 bin 951-yüzde 7,1 azaldı

70.Hırvatistan:12 bin 321-yüzde 33,3 arttı

71.Makedonya:11 bin 664-yüzde 3,9 arttı

72.Belarus:11 bin 658-yüzde 21,4 arttı

73.Yemen:11 bin 266-yüzde 0,8 arttı

74.Çekya:11 bin 176-yüzde 19,2 arttı

75.Slovenya:10 bin 526-yüzde 29,1 arttı

76.Nijerya-10 bin 393-yüzde 32,9 arttı

77.Portekiz-10 bin 364-yüzde 19 arttı

78.Litvanya:10 bin 125-yüzde 59,6 arttı

79.İrlanda:9 bin 682-yüzde 12,2 arttı

80.Meksika:9 bin 601-yüzde 59,1 artı

81.Finlandiya:9 bin 346-yüzde 12,4 azaldı

82.Singapur:8 bin 216-yüzde 2,7 azaldı

83.Honkong:7 bin 442-yüzde 81,9 azaldı

84.Slovakya:5 bin 972-yüzde 22 arttı

85.Moğolistan:5 bin 825-yüzde 8,3 arttı

86.Letonya:5 bin 551-yüzde 13,3 arttı

87.Bangladeş:5 bin 464-yüzde 1,1 arttı

88.Estonya:5 bin 434-yüzde 23,2 arttı

89.Ermenistan:5 bin 18-yüzde 6,5 azaldı

90.Karadağ:4 bin 895-yüzde 71 arttı

91.Sudan:4 bin 415-yüzde 7 arttı

92.Somali:4 bin 331-yüzde 88,7 arttı

93.Şili-3 bin 941-yüzde 9,2 azaldı

94.Etiyopya-3 bin 699-yüzde 83,4 arttı

95.Yeni Zelanda:3 bin 447-yüzde 28,3 arttı

96.Senegal:3 bin 207-yüzde 23,9 arttı

97.Eritre:3 bin 40-yüzde 53,1 arttı

98.Angola:2 bin 943-yüzde 297,7 arttı

99.Mauritius:2 bin 825-yüzde 81,1 arttı

100.Malta:2 bin 762-yüzde 41,9 arttı

İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 20)

1.Solomon Adaları:1

2.Nauru:2

3.Kuzey Kore:3

4.Papua Yeni Gine, Sao Tome ve Principe:5

5.Vatikan, ST.Vincent ve Grenadines:7

6.Somaliland:9

7.Laos:10

8.Tuvalu:12

9.Barbados:13

10.Vanuatu:14

11.Guyana:16

12.Fiji:18

13.Bhutan:22

14.Lesotho:24

15.Bahama:29

16.Cape Verde:32

17.San Marino:42

18.Saint-Lucia:44

19.Monako,Surinam:45

20:Orta Afrika Cumhuriyeti:47