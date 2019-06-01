İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.
HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTI
İstanbul´a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23´ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20´si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57´si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye´ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.
HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTI
Atatürk Havalimanı:2 milyon 501 bin
Sabiha Gökçen Havalimanı:1 milyon 10 bin 814
İstanbul Havalimanı:874 bin 97
ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ
Arap ülkelerinden İstanbul´a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.
İSTANBUL´A BU YIL AYLARA GÖRE GELEN YABANCI SAYISI
Ocak:918 bin 944
Şubat:984 bin 693
Mart:1 milyon 165 bin 592
Nisan:1 milyon 329 bin 868
İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 100)
1.Almanya: 315 bin 143-yüzde 9,5 arttı
2.İran: 267 bin 44-yüzde 20,9 azaldı
3.Rusya Federasyonu: 227 bin 637-yüzde 17 arttı
4.Irak: 174 bin 223-yüzde 32,2 arttı
5.Fransa: 151 bin 266-yüzde 22,2 arttı
6.İngiltere:140 bin 810-yüzde 5,3 arttı
7.Ukrayna:116 bin 112-yüzde 34,9 arttı
8.ABD:115 bin 704-yüzde 6 arttı
9.Çin Halk Cumhuriyeti:111 bin 629-yüzde 1,9 arttı
10.Suudi Arabistan:110 bin 274-yüzde 29,4 azaldı
11.Hollanda:94 bin 741-yüzde 18 arttı
12.İsrail:94 bin 87-yüzde 22 arttı
13.Kuveyt:90 bin 713-yüzde 5,4 arttı
14.Cezayir:89 bin 911-yüzde 14,3 arttı
15.İtalya:84 bin 666-yüzde 28,9 arttı
16.Lübnan:84 bin 537-yüzde 28,8 arttı
17.Türkmenistan:82 bin 325-yüzde 23,2 arttı
18.Libya:78 bin 205-yüzde 62,5 arttı
19.Azerbaycan:77 bin 678-yüzde 22,4 arttı
20.Ürdün:76 bin 181-yüzde 4,2 arttı
21.Özbekistan:65 bin 220-yüzde 1,4 azaldı
22.Fas:63 bin 31-yüzde 43,7 arttı
23.Kazakistan:59 bin 686-yüzde 15,9 arttı
24.Güney Kore:58 bin 340-yüzde 38,7 arttı
25.İspanya:57 bin 710-yüzde 45,2 arttı
26.Tunus:56 bin 406-yüzde 57,7 arttı
27.Endonezya:54 bin 243-yüzde 43,6 arttı
28.Mısır:50 bin 375-yüzde 7,7 arttı
29.Suriye:48 bin 927-yüzde 10,8 arttı
30.İsveç:48 bin 349-yüzde 18,9 arttı
31.Hindistan:46 bin 610-yüzde 16,3 arttı
32.Belçika:45 bin 285-yüzde 15,8 arttı
33.Avusturya:44 bin 608-yüzde 43,9 arttı
34.Romanya:43 bin 889-yüzde 17,4 arttı
35.Malezya:41 bin 448-yüzde 52,1 arttı
36.Yunanistan:39 bin 288-yüzde 12,7 arttı
37.İsviçre:38 bin 295-yüzde 26,7 arttı
38.Tayvan:36 bin 836-yüzde 48,7 arttı
39.Kırgızistan:36 bin 198-yüzde 39,9 azaldı
40.KKTC:33 bin 699-yüzde 1 arttı
41.Pakistan:33 bin 207-yüzde 39,6 arttı
42.Bulgaristan:30 bin 789-yüzde 10,5 arttı
43.Katar:29 bin 31-yüzde 2,1 artış
44.Kanada:28 bin 778-yüzde 12,6 arttı
45.Japonya:28 bin 232-yüzde 6 azaldı
46.Danimarka:27 bin 491-yüzde 34,8 arttı
47.Kosova:265 bin 906-yüzde 7,9 arttı
48.Bahreyn:25 bin 396-yüzde 43,6 arttı
49.Brezilya:23 bin 890-yüzde 53,9 arttı
50.Gürcistan 20 bin 908-yüzde 4,7 azaldı
51.Sırbistan:19 bin 976-yüzde 110 arttı
52.Polonya:19 bin 656-yüzde 33,1 arttı
53.Bosna Hersek:19 bin 440-yüzde 19,2 arttı
54.Arjantin:18 bin 171-yüzde 3 arttı
55.Haymatlos:18 bin 166-yüzde 34,7 arttı
56.Avustralya: 18 bin 144-yüzde 17,1 arttı
57.Oman:18 bin 9-yüzde 22,9 azaldı
58.Tayland:17 bin 794yüzde 78,4 arttı
59.Arnavutluk:17 bin 484-yüzde 30,3 arttı
60.Afganistan:15 bin 421-yüzde 54,8 arttı
61.Filistin:15 bin 33-yüzde 1-1 azaldı
62.Filipinler:14 bin 502-yüzde 28,1 arttı
63.Güney Afrika:14 bin 304-yüzde 3,8 arttı
64.Norveç:13 bin 863-yüzde 8,2 arttı
65.Kolombiya:13 bin 394-yüzde 17,9 arttı
66.Moldova:yüzde 13 bin 270-yüzde 15,2 azaldı
67.Birleşik Arap Emirlikleri:13 bin 198-yüzde 1,6 azaldı
68.Tacakistan:13 bin 89-yüzde 25,5 arttı
69.Macaristan:12 bin 951-yüzde 7,1 azaldı
70.Hırvatistan:12 bin 321-yüzde 33,3 arttı
71.Makedonya:11 bin 664-yüzde 3,9 arttı
72.Belarus:11 bin 658-yüzde 21,4 arttı
73.Yemen:11 bin 266-yüzde 0,8 arttı
74.Çekya:11 bin 176-yüzde 19,2 arttı
75.Slovenya:10 bin 526-yüzde 29,1 arttı
76.Nijerya-10 bin 393-yüzde 32,9 arttı
77.Portekiz-10 bin 364-yüzde 19 arttı
78.Litvanya:10 bin 125-yüzde 59,6 arttı
79.İrlanda:9 bin 682-yüzde 12,2 arttı
80.Meksika:9 bin 601-yüzde 59,1 artı
81.Finlandiya:9 bin 346-yüzde 12,4 azaldı
82.Singapur:8 bin 216-yüzde 2,7 azaldı
83.Honkong:7 bin 442-yüzde 81,9 azaldı
84.Slovakya:5 bin 972-yüzde 22 arttı
85.Moğolistan:5 bin 825-yüzde 8,3 arttı
86.Letonya:5 bin 551-yüzde 13,3 arttı
87.Bangladeş:5 bin 464-yüzde 1,1 arttı
88.Estonya:5 bin 434-yüzde 23,2 arttı
89.Ermenistan:5 bin 18-yüzde 6,5 azaldı
90.Karadağ:4 bin 895-yüzde 71 arttı
91.Sudan:4 bin 415-yüzde 7 arttı
92.Somali:4 bin 331-yüzde 88,7 arttı
93.Şili-3 bin 941-yüzde 9,2 azaldı
94.Etiyopya-3 bin 699-yüzde 83,4 arttı
95.Yeni Zelanda:3 bin 447-yüzde 28,3 arttı
96.Senegal:3 bin 207-yüzde 23,9 arttı
97.Eritre:3 bin 40-yüzde 53,1 arttı
98.Angola:2 bin 943-yüzde 297,7 arttı
99.Mauritius:2 bin 825-yüzde 81,1 arttı
100.Malta:2 bin 762-yüzde 41,9 arttı
İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 20)
1.Solomon Adaları:1
2.Nauru:2
3.Kuzey Kore:3
4.Papua Yeni Gine, Sao Tome ve Principe:5
5.Vatikan, ST.Vincent ve Grenadines:7
6.Somaliland:9
7.Laos:10
8.Tuvalu:12
9.Barbados:13
10.Vanuatu:14
11.Guyana:16
12.Fiji:18
13.Bhutan:22
14.Lesotho:24
15.Bahama:29
16.Cape Verde:32
17.San Marino:42
18.Saint-Lucia:44
19.Monako,Surinam:45
20:Orta Afrika Cumhuriyeti:47
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