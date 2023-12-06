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        Haberler Gündem İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor!

        İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor!

        İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor. İstanbul'da ise sıcaklıklar ortalama 5 derece düşecek. Yapılan uyarı sonrası Megakent'te gözler "İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularının cevabına çevrildi. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:06
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        Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüş ve Kasım ayı başından beri etkili olan yağışlar sonra kent sakinleri merakla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan Meteoroloji'den önümüzdeki günler için yağış ve hava sıcaklığında sert düşüş uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen detaylar...

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        İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Meteorloji Genel Müdrülüğü tarafından illerin 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Böylelikle hafta sonu da dahil İstanbul için önümüzdeki 5 güne ait hava tahmin raporu da belli olmuş oldu.

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        Yayınlanan raporra göre İstanbul il genelinde 5 gün boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar kademeli olarak Cumartesi gününe kadar düşecek. Bugün 14 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklığının Cumartesi günü 9 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

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        Bununla birlikte Pazar gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Bu tablo doğrultusunda ise önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

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