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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada!

        İstanbul Boğazı'nda, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra ile kurtulan gemideki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:57
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        İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada!
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        İstanbul'da olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.

        SON ANDA KIYIYA VURMADI

        İHA'daki habere göre Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Görüntülerde, İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geminin Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor.

        Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.

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