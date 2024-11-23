İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada!

İstanbul'da olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.

SON ANDA KIYIYA VURMADI İHA'daki habere göre Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.