Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

        İstanbul'da, haftanın dördüncü günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 18:21 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç mevkisinden Bahçelievler'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        D-100 kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde de trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

        TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

        Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

        Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

        REKLAM

        D-100 kara yolunda Kadıköy'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk yaşanıyor.

        Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi. (DHA)

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!
        Diplomatik plakalı ciple insan kaçakçılığı iddiası!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı