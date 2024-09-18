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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da casus operasyonu: Sitede çok sayıda silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da casus operasyonu: Sitede çok sayıda silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca, mermi ve sahte plaka ele geçirildi. Silahların uluslararası casusluk şebekesine ait olduğu belirlenirken, operasyonda gözaltına alınan 2'si Türk 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken adreslerde ve araçlarda 24 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:24
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'ndeki bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca, mermi ve sahte plaka ele geçirdi.

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        Ele geçirilen materyalle ilgili kapsamlı çalışma yapan ekipler, "silah ticareti" ve "uluslararası casusluk" faaliyetleriyle bağlantılı olduğu anlaşılan 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Yakalanan şüphelilerin, Türkiye'de istihbarat toplamak isteyen ülkelerle para karşılığı anlaştığı ve bu ülkelerin istekleri doğrultusunda Türkiye'de casusluk yaptıkları öğrenildi.

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        Şüphelilerle ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların ikamet adreslerini ve kullandıkları araçları belirledi.

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        Adreslerde ve araçlardaki aramalarda ise 24 tabanca, 164 fişek ve 1 sahte plaka ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

         

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        #İstanbul Beylikdüzü
        #casus operasyonu
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