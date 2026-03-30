İstanbul'da facia kıl payı!
İstanbul Maltepe'de bir ortaokulun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir araç çöken istinat duvarının altında kaldı
Giriş: 30.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
Maltepe'de bir ortaokulun istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle yola ve yeşil alana doğru çöktü.
DHA'nın haberine göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir araç çöken istinat duvarının altında kaldı.
Olayın yaşandığı saatlerde okulun kapalı olması olası bir faciayı önlerken, ortaokul bugün tatil edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ