        İstanbul'da otoyolda yol verme tartışması... Şoföre küfür etti, minibüse tekme attı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da otoyolda yol verme tartışması... Şoföre küfür etti, minibüse tekme attı!

        Ümraniye Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, servis minibüsünün önünde durarak şoföre hakaret etti ve araca tekme ile yumruk attı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:06
        Küfürlü yol verme kavgası kameralarda

        Ümraniye Şile Otoyolu’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        YOL VERME TARTIŞMASI

        DHA'nın haberine göre olay saat 08.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        BOŞ YOLDA YAVAŞ İLERLEDİ

        Minibüs şoförü sol şeritte seyir halindeyken önünde bulunan otomobil yol boş olmasına rağmen uzun süre yavaşlayarak ilerledi.

        ENGELLEMELERE RAĞMEN HAKARET ETTİ

        Daha sonra aracından inen sürücü yanındaki kadının engellemelerine rağmen şoföre küfür ve hakaret etti.

        TEKME VE YUMRUK ATTI

        Bir süre daha bağırmaya devam eden kadın sürücü minibüse tekme ve yumruk attı; ardından da olay yerinden ayrıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

