İstanbul'da otoyolda yol verme tartışması... Şoföre küfür etti, minibüse tekme attı!

Ümraniye Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, servis minibüsünün önünde durarak şoföre hakaret etti ve araca tekme ile yumruk attı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YOL VERME TARTIŞMASI
DHA'nın haberine göre olay saat 08.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
BOŞ YOLDA YAVAŞ İLERLEDİ
Minibüs şoförü sol şeritte seyir halindeyken önünde bulunan otomobil yol boş olmasına rağmen uzun süre yavaşlayarak ilerledi.
ENGELLEMELERE RAĞMEN HAKARET ETTİ
Daha sonra aracından inen sürücü yanındaki kadının engellemelerine rağmen şoföre küfür ve hakaret etti.
TEKME VE YUMRUK ATTI
Bir süre daha bağırmaya devam eden kadın sürücü minibüse tekme ve yumruk attı; ardından da olay yerinden ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.