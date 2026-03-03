İstanbul'da otoyolda yol verme tartışması... Şoföre küfür etti, minibüse tekme attı!

Ümraniye Şile Otoyolu’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOL VERME TARTIŞMASI

DHA'nın haberine göre olay saat 08.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

BOŞ YOLDA YAVAŞ İLERLEDİ

Minibüs şoförü sol şeritte seyir halindeyken önünde bulunan otomobil yol boş olmasına rağmen uzun süre yavaşlayarak ilerledi.

REKLAM

ENGELLEMELERE RAĞMEN HAKARET ETTİ

Daha sonra aracından inen sürücü yanındaki kadının engellemelerine rağmen şoföre küfür ve hakaret etti.

TEKME VE YUMRUK ATTI

Bir süre daha bağırmaya devam eden kadın sürücü minibüse tekme ve yumruk attı; ardından da olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.