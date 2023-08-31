İstanbul'da scooter'larda hız sınırı düşürüldü! 2023 elektrikli scooter hız sınırı kaç km oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararları açıkladı. İstanbul'da 5 ilçede scooter hız sınırı düşürüldü. İşte 2023 Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te elektrikli scooter hız sınırına ilişkin merak edilenler...
İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de elektrikli scooter kullanımına hız sınırı getirildi. İBB UKOME toplantısının ardından yeni kararlar açıklandı. İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde hız sınırında güncelleme yapıldı. İşte 2023 yeni elektrikli scooter hız sınırı...
YENİ KARARLAR AÇIKLANDI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı.
ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI KAÇ OLDU?
İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi