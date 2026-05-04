Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sevgilisinin doğum gününde çıkan kıskançlık kavgasında öldürüldü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sevgilisinin doğum gününde çıkan kıskançlık kavgasında öldürüldü

        İstanbul'da, doğum günü kutlaması için kafede buluşan gruplar arasında kıskançlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli yaralı halde yakalanarak gözaltına alındı, kavgaya ait anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisinin doğum gününde öldürüldü

        Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov'ın (30) kız arkadaşının doğum günü için kafede bir araya gelen grup ile başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi.

        KISKANÇLIK TARTIŞMASI

        Bir süre sonra Dovletmammet Ashyrov ile kafede bulunan müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        KISA SÜRDÜ

        Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu.

        TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

        Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı.

        BIÇAKLA SALDIRDILAR

        Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı.

        TAKSİYLE KAÇTI

        Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

        Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

        Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydan'ında polis ekiplerince yakalandı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Alembeg M. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        KAVGA KAMERADA

        Yaşanan kavga anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta buluşan tarafların tartıştıktan kısa süre sonra birbirine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Asker eğlencesinde vurulan Yusuf hayatını kaybetti

        Esenler'de bir şüpheli, asker eğlencesi için toplanan gruba silahla ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Yusuf Arda Özer, kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (DHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"