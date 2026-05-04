İstanbul'da sevgilisinin doğum gününde çıkan kıskançlık kavgasında öldürüldü
İstanbul'da, doğum günü kutlaması için kafede buluşan gruplar arasında kıskançlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli yaralı halde yakalanarak gözaltına alındı, kavgaya ait anlar kameraya yansıdı
Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov'ın (30) kız arkadaşının doğum günü için kafede bir araya gelen grup ile başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre olay; dün saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi.
KISKANÇLIK TARTIŞMASI
Bir süre sonra Dovletmammet Ashyrov ile kafede bulunan müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
KISA SÜRDÜ
Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu.
TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ
Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı.
BIÇAKLA SALDIRDILAR
Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı.
TAKSİYLE KAÇTI
Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YARALI YAKALANDI
Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydan'ında polis ekiplerince yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Alembeg M. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
KAVGA KAMERADA
Yaşanan kavga anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta buluşan tarafların tartıştıktan kısa süre sonra birbirine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.