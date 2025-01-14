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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da toplu taşımaya zam var mı? İstanbul'da toplu taşımaya yüzde kaç zam gelecek, ne zaman geçerli olacak?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılacak mı, zam yüzde kaç olacak?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılacak zam konusuyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 46,9 zam önerisini değerlendirerek, "Bu oranın çok yüksek olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya yapılacak zam oranı ne olacak? İşte Bakan Uraloğlu'nun konuya dair açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:44
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı ve İstanbul'da planlanan toplu taşıma zammı hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 46,9 oranında zam teklifinin "çok yüksek" olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak kendi zam önerilerini sunduklarını belirtti. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELECEK Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında verilen yüzde 46,9'luk toplu taşıma zam oranı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu şunları söyledi;

        "UKOME'de belediyenin dışındaki resmi kurumlar ile belediyenin de birimlerinin temsil edildiği bir Komisyon var. Burada toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılacak düzenlemeler Komisyon olarak buradan geçer sonra Belediye Meclisine gitmiş olur. Özellikle yapılacak düzenleme noktasında bunun bir hesap modeli var; akaryakıt, asgari ücret, yedek parça, araç fiyatlarına kadar birçok bileşeni var, ona göre oturulup hesap yapılır. O hesaba göre çok da farklı bir hesap elde etmezsiniz. Ancak yapılan hesaplamalarda çok açık fark olduğunu gördük hem belediye tarafından hem de bizim arkadaşlarımız tarafından."

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        TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        "Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını Komisyona bildirildi. Yeniden bir çalışma yapılıyor İBB tarafından. Önceki dönemlerde göz önüne alındığında bizim olması gerektiğini düşündüğümüz bir rakam var; normal hesapla çıkan yüzde 15 civarında. Ancak buradaki arkadaşların hesapladığı rakam yüzde 25 civarında fakat henüz bir karar alınmış değil."

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