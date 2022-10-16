İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözü önünde çekiçle öldürüldü

İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut'un (56), 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan´nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.

Site sakini Öznur Türkan, "Sabah 11.30 gibi sese uyandık. 'Kes artık yeter' gibi bir konuşma duydum. Sonra bir anda sesi kesildi kadının. Ama adamın ona vurduğu darbelerin sesi geliyordu. 10-15 dakika sonra polis geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Hiç tanımıyordum kendilerini. Görmedim daha önce. Yaşlı bir teyzenin bakıcısıymış. Yanında da 8 yaşındaki bir çocuğu varmış. Biz bina sakinleri olarak bağrışmayı duyunca cama çıktık. Sonra bir anda sesi kesildi. Kesin öldürdü zaten dedik"dedi.