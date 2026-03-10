Canlı
        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 303 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 12:25
        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 23 Şubat-1 Mart 2026 dönemini kapsayan raporda Türkiye’nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Hollanda, İsviçre, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

        İstanbul Havalimanı’nın da günlük ortalama bin 303 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı.” açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 26 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde de 12. sırada yer aldığını ifade etti.

