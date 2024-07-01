İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 uçak trafiği olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, son olarak geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2023 tarihinde 265 bin 961 yolcunun İstanbul Havalimanı’nı kullandığını anımsatarak, bu tarihten beri ulaşılan en yüksek yolcu sayısının 30 Haziran tarihinde 268 bin 275 yolcu olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda Dünya’nın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.