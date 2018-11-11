AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde, İstanbul'daki tüm havalimanlarında, taşınan yolcu sayısı ile uçuş trafiğinde artış yaşandı.

Bu yılın ilk 10 ayında, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 116 bin 757, dış hatlarda 275 bin 393 sefer düzenlendi. Bu dönemde, havalimanından 392 bin 150 geliş ve gidiş seferi yapıldı. On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 195 bin 478 sefer yapıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda 72 bin 251 sefer, bu havalimanından düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilcilerinin katıldığı törenle 29 Ekim'de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim'de bazı tarifeli seferler yapıldı. Kısmi olarak uçuş icra edilen İstanbul Havalimanı'nda, geçen ay iç hatta 5, dış hatta 1 olmak üzere 6 sefer düzenlendi. İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın 10 ayında 587 bin 634 uçuş gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından, iç ve dış hatlarda 571 bin 639 sefer icra edilmişti. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 15 bin 995 seferlik artış yaşandı. Bu yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından 766 bin 350'si iç hat, 566 bin 749'u dış hat olmak üzere 1 milyon 333 bin 99 sefer yapıldı. Böylece, söz konusu dönemde, Türkiye'de düzenlenen tüm seferlerin yaklaşık yüzde 44'ünün İstanbul çıkışlı ve varışlı icra edildiği belirlendi.

GEÇEN YILA GÖRE YOLCUDA YÜZDE 8 ARTIŞ

Atatürk Havalimanı'ndan, bu senenin ocak-ekim döneminde, iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı 57 milyon 737 bin 39 olarak hesaplandı. İç hatlarda 16 milyon 479 bin 469, dış hatlarda 41 milyon 257 bin 570 yolcu, bu dönemde havalimanında misafir edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ocak ile ekim aylarında hizmet alan yolcu sayısı iç hatta 19 milyon 101 bin 208, dış hatlarda 9 milyon 781 bin 573 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde havalimanında, 28 milyon 882 bin 781yolcu misafir edildi.

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda ise iç hat seferlerinde 604, dış hatta 134 olmak üzere toplam 738 yolcu taşındı. İstanbul'daki tüm havalimanlarından 2018'in 10 ayında misafir edilen yolcu sayısı 86 milyon 620 bin 558 olarak hesaplandı.

Geçen yılın ilk 10 ayında ise İstanbul'daki havalimanlarında, 80 milyon 54 bin 959 yolcu misafir edilmişti. İstanbul'daki tüm havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre 6 milyon 565 bin 599 arttığı belirlendi. Böylece geçen yıla göre yolcu sayısında yüzde 8 artış yaşandı. Türkiye'deki tüm havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı ise 182 milyon 542 bin 949 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'ye geliş ve gidiş yapan tüm yolcuların yüzde 47'si İstanbul havalimanları gidişli ve varışlı seferlerle taşındı.





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