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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Tuzla'da boya fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        İstanbul Tuzla'da boya fabrikasında yangın

        İstanbul Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:30
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        İstanbul'da boya fabrikasında yangın
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        Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çalışanlar fabrikadan tahliye edilirken, binadan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor.

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        #İstanbul Tuzla
        #fabrika yangını
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