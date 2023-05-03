İstanbul ve Ankara'da taşınma hareketliliği

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2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi raporuna göre, 2023 yılı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 98,38, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de yüzde 77,92 oranında İstanbul’daki taşınma oranlarında artış gözlendi.

Raporda son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 2021 yılı 2. çeyrek olduğu görülüyor. REIDIN CEO’su Mustafa Vardar raporun sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

“ENakliyat ile yayınladığımız rapor bize İstanbul ve Ankara gibi iki büyük ilimizde önemli bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. Bu oranın geçen yıla göre de önemli oranda artığını görüyoruz. Yaşadığımız yeri ve binayı seçerken önem verdiğimiz kriterlerimizin değiştiğini de rapordan anlayabiliyoruz. Özellikle yaşadığımız deprem felaketi sonrası güvenli bölge ve bina arayışımız hareketliliğin artmasına ilişkin önemli bir faktör.”

İSTANBUL'UN EN HAREKETLİ İLÇESİ KADIKÖY

2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, taşınma oranları yönünden İstanbul’da en fazla öne çıkan ilçe olan Kadıköy yüzde 7,70 ile en çok taşınan, yüzde 7,20 ile en hareketli ve yüzde 6,87 ile en çok tercih edilen ilçe durumunda yer aldı. En çok taşınılan ilçeler kategorisinde ise Kadıköy’ü sırasıyla yüzde 6,48 ile Pendik, yüzde 5,87 ile Maltepe, yüzde 5,34 ile Esenyurt ve yüzde 5.26 ile Küçükçekmece ilçeleri izledi. En hareketli ilçeler kategorisinde Kadıköy’ü, yüzde 6.08 ile Maltepe, yüzde 5,21 ile Pendik, yüzde 4,71 ile Esenyurt ve yüzde 4,47 ile Ümraniye ilçeleri takip etti. En çok tercih edilen ilçeler kategorisinde ilk sırayı alan Kadiköy’ü sırasıyla yüzde 6,36 ile Pendik, yüzde 5,97 ile Ümraniye, yüzde 5,06 ile Maltepe ve yüzde 4,93 ile Kartal ilçelerinin takip ettiği görüldü. Raporda, Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi yüzde 1,30 ile en çok taşınan mahalle durumunda iken, Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi yüzde 1,31 ile en hareketli mahalle konumunda yer aldı. Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ise yüzde 1,24 ile en çok tercih edilen mahalle olarak öne çıktı.

ANKARA'DA ÇANKAYA ZİRVEDE

Rapora göre Ankara’da taşınmalarda, 2023 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 77,09 oranında, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de yüzde 27,76 oranında artış gözlendi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem 2021 2. çeyrek olarak görüldü. 2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, taşınma oranları yönünden en fazla öne çıkan ilçe olan Çankaya yüzde 26,21 ile en çok taşınan, yüzde 18,55 ile en hareketli ve yüzde 23,42 ile en çok tercih edilen ilçe olarak görüldü. En çok taşınan ilçeler kategorisinde Çankaya’yı, yüzde 16,53 ile Etimesgut, yüzde 12,90 ile Yenimahalle, yüzde 11,69 ile Mamak, yüzde 8,06 ile Keçiören ilçeleri izledi. En hareketli ilçeler sıralamasında Çankaya’dan sonra yüzde 16,94 ile Etimesgut, yüzde 15,32 ile Yenimahalle, yüzde 11,29 ile Altındağ ve yüzde 11,29 ile Keçiören ilçeleri yer aldı. Ankara'da en çok tercih edilen ilçe yine Çankaya oldu. Çankaya’yı yüzde 15,51 ile Etimesgut, yüzde 11,71 ile Mamak, yüzde 11,39 Yenimahalle, yüzde 10,76 ile Keçiören ilçeleri takip etti. 2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, Çankaya ilçesine bağlı İlkbahar ile Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca ve Elvan Mahalleleri yüzde 2,23 ile en çok taşınan mahalleler. Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi ile Etimesgut ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi yüzde 2,38 ile en hareketli mahalleler olarak öne çıkarken, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi ise yüzde 2,71 ile en çok tercih edilen mahalle olarak yerini aldı.