İstanbul Veteriner Hekimler Odasından "kurbanlık" açıklaması

Odadan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın milyonlarca vatandaşın dini vecibelerini yerine getirdiği, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel bir dönem olduğuna işaret edildi.

Ancak bu dönemde çok sayıda hayvanın yer değiştirmesinin ve kesime gitmesinin halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından ciddi bir organizasyon süreci gerektirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde bayram süresince hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’i kesilmektedir. Bu durum, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılması, zoonotik hastalıkların artışı, çevre kirliliği ve vektör popülasyonundaki artış gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Özellikle sıcak hava koşullarında bu riskler daha da artmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, kurban döneminde alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Kurbanlık hayvanlar yalnızca yetkili satış noktalarından ve veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, kulak küpesi ve benzeri resmi belgeleri bulunan sağlıklı hayvanlar arasından seçilmelidir.

Hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı, koruyucu aşıları yapılmış ve sağlıklı bir görünüme sahip olmaları çok önemlidir.