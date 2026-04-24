        Haberler Gündem Güncel İstanbul’da okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı... Uyuyan öğrenci koridora düştü! | Son dakika haberleri

        İstanbul’da okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı... Uyuyan öğrenci koridora düştü!

        İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, emniyet kemeri takmayan bir öğrenci çarpmanın etkisiyle koltuktan savruldu. Kaza anı servis minibüsünün güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Kazada öğrenci koridora düştü

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza, servis minibüsündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, emniyet kemeri takılıp olmadan uyuyan bir öğrencinin çarpmanın etkisiyle koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar yer aldı.

        İHA'daki habere göre kaza; geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Bu sırada karşı yönden gelen servis minibüsü okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

        KORİDORA DÜŞTÜ

        O sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan öğrenci, çarpışmanın etkisiyle koridora uçtu.

        O ANLAR KAMERADA

        Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı, servis minibüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler savrulurken, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrencinin koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şırnak'ta kayadan 'şelale' çıktı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile kaydedildi. (İHA)

        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        15 yaşında kalbine yenildi
        Bekarlığa veda etti
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
