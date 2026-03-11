Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor - Amedspor: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        İstanbulspor - Amedspor: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        Amedspor, 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 4-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amedspor'dan farklı tarife!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 yendi.

        Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. İstanbulspor ise 10. kez mağlup oldu.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Kadir Beyaz

        İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney (Dk. 8 Yunus Bahadır), Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 46 Mamadou), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Özcan Şahan (Dk. 69 Sambissa), Ömer Faruk Duymaz, Aroujo (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Mustafa Sol (Dk. 46 Krstovski)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Saba), Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 80 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Afena-Gyan (Dk. 69 Tarkan Serbest), Hasani (Dk. 75 Kahraman Demirtaş), Dimitrov (Dk. 69 Moreno), Diagne

        Goller: Dk. 34 Afena-Gyan, Dk. 39 ve 89 Diagne, Dk. 47 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Turan Tuncer (İstanbulspor), Dk. 36 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geldiği gün tutuklandı

        Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna tır içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?